Microsoftist sai maailma kõige väärtuslikum börsiettevõte

Apple'i neljanda kvartali müügitulu vähenes 6 miljardi dollari võrra püsivate ülemaailmsete tarneahelaprobleemide tõttu, mis viis Wall Streeti ootuste täitmata jätmiseni. Tegevjuht Tim Cook hoiatas, et tarneprobleemide mõju on praeguses pühade müügikvartalis veelgi suurem, vahendab Reuters.

Seevastu prognoosis Microsoft teisipäeval tugevat kalendriaasta lõppu. Kuid nad samas hoiatasid, et tarneahela probleemid mõjutavad jätkuvalt võtmeüksusi, nagu näiteks Surface'i sülearvuteid ja Xboxi mängukonsoole tootvaid üksusi.

Microsofti aktsia on sel aastal tõusnud 49 protsenti, kuna pandeemiast tingitud nõudlus nende pilvepõhiste teenuste järele on vedanud müüki. Apple'i aktsia jääb sellele alla, olles tänavu seni tõusnud 13 protsenti.

Apple'i aktsia turuväärtus möödus 2010. aastal Microsofti omast, sest iPhone'i edu tegi sellest maailma suurima tarbetehnoloogiaettevõtte. Viimastel aastatel on ettevõtted olnud kordamööda Wall Streeti kõige väärtuslikumad ettevõtted, kusjuures Apple on hoidnud tiitlit alates 2020. aasta keskpaigast.