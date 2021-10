Facebooki nimemuutus kergitas ekslikult «valesid» Meta aktsiaid

Kanada materjaliteaduste ettevõtte Meta Materials aktsia lõikas reedel Facebooki nimevahetusest kasu, mis oli ilmselgelt tingitud eksitusest pärast seda, kui Mark Zuckerberg avalikustas, et Facebooki nimi muutub Metaks, vahendab Bloomberg.

MMAT tähise all kauplev aktsia kerkis koguni kuni 24 protsenti enne kasumi vähenemist, lõpetades kauplemispäeva siiski 3 protsendiga plussis. Nova Scotias asuv 1,3 miljardi dollari suuruse väärtusega ettevõte oli eile üks kõige aktiivsemalt kaubeldavaid aktsiaid, kusjuures üle 16 miljoni aktsia vahetas omanikku.

Facebooki uue nime ümber tekkinud segadus on olnud samuti hea uudis ühele börsil kaubeldavale fondile. Roundhill Ball Metaverse ETF, mis kaupleb META nime all, sai ettevõtte varajase kokkuvõtte kohaselt umbes 14 miljoni dollari suuruse sissevoolu. Bloombergi kogutud andmete kohaselt oli see fondi suurim sissevool alates septembri algusest ning ETF-i aktsiate kauplemismaht tõusis pärast teadet rekordiliselt kõrgele.