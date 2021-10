Putini antud käsk kukutas järsult Euroopa gaasihindasid

Pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini korraldust suurendada gaasitarned Euroopasse, on hind Hollandi TTF gaasiturul järsult langenud. Kolmapäevast kuni reedeni langes hind umbes neljandiku võrra alla 70 euro megavatt-tunni kohta. Reedese kauplemispäeva lõpuks oli hind langenud 66,10 euroni.

Briti järgmise kuu maagaasi futuurid langesid nädala jooksul sama järsult. Briti järgmise kuu maagaasi futuurid langesid nädala jooksul sama järsult. Mõlemad hinnad saavutasid 6. oktoobril rekordkõrgused: TTF hind tõusis sel ajal näiteks 162,125 euroni. Sellest ajast alates on need taas langenud, kuid on endiselt tunduvalt kõrgemal kui suve alguses, kirjutab Der Spiegel.