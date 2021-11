Saunum andis positiivse käibehoiatuse

«Oktoober oli Saunumile väga kiire ja töörohke kuu,» lausus Saunum Group ASi juhatuse liige Henri Lindal. «Ekspordimeeskond oli enamuse kuust Eestist ära - külastasime potentsiaalseid partnereid Ukrainas, Türgis, Gruusias, Mehhikos ja mitmes USA osariigis. Arendusmeeskond on tegelenud automaatika testimisega ning algas Saunum Base seadme sertifitseerimine USA turule sisenemiseks. Hea meel on, et saunaehituse meeskond on ilusti integreerunud Saunum Groupi koosseisu, lisaks on saunaehituse poole pealt lähikuudel põnevaid uudiseid oodata,» lisas Lindal.