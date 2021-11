Tallink prahib laeva Romantika vähemalt kolmeks aastaks Hollandisse

Prahtimisleping jõustub, kui ettevõtte finantspartnerid on sellele oma nõusoleku andnud. Läti lipu all toimetav laev antakse lepingupartnerile üle 2022. aasta märtsi lõpus kolmeks aastaks, võimalusega prahilepingut pikendada aasta ja seejärel veel aasta võrra. Holland Norway Lines plaanib viia reisilaeva rahvusvahelistele laevaliinidele Norra ja Hollandi vahel.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et selge on see, et pandeemiast taastumine võtab veel aastaid ja tõenäoliselt ei taastu Tallinki koroonaeelsed liinid ja sõidugraafikud kunagises mahus veel niipea. «Seepärast on äärmiselt positiivne, et meil õnnestub oma laevadele ja meeskondadele erinevate lühemate ja pikemate prahtimislepingutega jätkuvalt tööd pakkuda,» lisas Nõgene.