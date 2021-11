Ampler kaasas laienemiseks 7,4 miljonit eurot

Saadud kapitali abil laieneb Ampler Saksamaalt edasi uutele välisturgudele Hollandisse ja Šveitsi, kus avatakse nii uued esinduspoed kui ka teeninduskeskused. Lisaks on ettevõttel plaanis uue CO2-neutraalse tehase avamine, mille tootmismahuks saab vähemalt 100 000 jalgratast aastas.

«Oma tehas on jätkuvalt meie oluline konkurentsieelis selleks, et pakkuda parimat linnas liiklemise kogemust kasutajasõbralike, usaldusväärsete ja jätkusuutlikult ehitatud kergete elektriratastega," kommenteerib Ampler Bikes'i tegevjuht ja kaasasutaja Ardo Kaurit. "Oleme väga uhked, et alustame järgmist peatükki koos investorite ja ettevõtjatega, kellega meie väärtused ühtivad. Meil saab olema edukas ja pikaajaline koostöö, mis on kasulik nii kõigile aktsionäridele kui ka olemasolevatele ja tulevastele klientidele,» lisab Kaurit.

Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi investeerimisettevõtte Taavet+Sten visiooniks on edendada Euroopa ja sealhulgas Eesti tehnoloogiasektorit aastakümnete pikkuse vaatega. Ettevõte panustab omanike endi raha ja teadmistega, et toetada pikaajaliselt neid tegijaid, kes pakuvad vajalikke tulevikulahendusi. «Oleme koos Taavetiga – ettevõtjate ja juhtidena – firmasid ehitanud keskkoolist saadik ning õppinud, et enim väärtust saab tehnoloogiaga maailmale luua siis, kui suudad leidlikult lahendada mõne väga keerulise probleemi. Ampler liigub väga õiges suunas, et tagada meile puhtam planeet,» selgitab Sten Tamkivi.

Ragnar Sass, kes on Eesti viienda ükssarviku Pipedrive kaasasutaja ja aktiivne ingelinvestor rohelise tehnoloogia valdkonnas, on Tamkiviga ühte meelt. «Otsustasin Amplerisse investeerida, sest nad edendavad kõige kliimasõbralikumat transpordiliiki. Olen Ampleri elektrirataste aktiivne kasutaja ning tean, et nende tooted on tõesti maailma parimad nii kvaliteedi kui ka teeninduse poolest. Ettevõttel on kõik eeldused olemas, et saada järjekordseks ükssarvikuks Eestist.»

Tänaseks sõidab Euroopas enam kui 10 000 Ampleri elektriratast. Suur osa ehk 80% ettevõtte tootemüügist toimub Saksamaal, kus 2018. aastal avati esimene esinduspood Berliinis. 2020. aasta kevadel avati teine pood Kölnis ning 2021. aastal kolmas esindus Tallinnas. Ampler järgib otsemüügi mudelit ning veebimüük moodustab ettevõtte käibest üle 90%.