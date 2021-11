Strateeg: tuleb aastalõpu börsiralli, aga järgmine aasta saab olema hirmutav

«Paljude investorite arvates on praegu turg kindel,» ütles ta. «On küll olnud tagasilööke, kuid neile on vastu peetud. Ja sellest on tingitud FOMO (kartus börsiralli maha magada) efektist, mis on toonud kaasa suure kindlustunde.»

Tema sõnul oleme me pullituru (tõusutrendiga turu) hilises faasis, kus salastaarideks on finantssektori esindajad, kes saavad tuult tiibadesse keskpanga eeldatavast karmimast rahapoliitikast.

«Kasvab intressimäärade tõususurve, mis on pankadele hea,» rääkis ta. «Meile meeldivad toimivad investeerimisideed, mitte lõhkenud lugude ostmine. Me ei soovita tegeleda põhjaõngitsemisega.»

Tema sõnul on üllatav, et inimesed peavad hooaktsiateks tehnoloogiaaktsiaid, kuid see pole tõsi. Kui vaadata hooindeksit, siis sellest 20 protsenti on pangad ja kolm kümnest suuremast investeeringust on pangad.