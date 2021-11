LHV: Tallinki kolmanda kvartali tulemused ületasid ootusi

«See viitab, et suvise reisimise kõrgperioodi nõudluse baasil suutis Tallink põhiliinidel hindu kenasti kergitada ning oma mõju andis ka reisijate osakaalu muutus just Soome-Rootsi ning Eesti-Rootsi vaheliste pikemate liinide ja lühikruiiside kasuks,» lisas ta.

Danili hinnangul paistab, et senised tugevad kulude kärpimise meetmed annavad kasumlikkuse osas häid tulemusi ning müüdud kaupade ja teenuste kulud kokku isegi langesid tulude kasvust hoolimata.

«Tulemuste mõju aktsia hinnale võiks üldiselt olla positiivne, kuid tulevik on jätkuvalt ebaselge ning pandeemia uus laine võib järgnevad kvartalid muuta firmale keeruliseks. Praegune finantsseis on Tallinkil küll talve üleelamiseks igati tugev, kuid küsimus on pigem selles, kas olukord normaliseerub järgmise aasta kõrghooajaks,» võttis ta kokku.