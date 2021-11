Ühisrahastus liigub finantsinspektsiooni järelevalve alla

Ettepaneku ühisrahastust seadustega reguleerida tegi finantsinspektsioon juba 2016. aastal eesmärgiga kaitsta investoreid ja avada Eesti ühisrahastusettevõtete jaoks ühtsete nõuetega Euroopa Liidu ühisturg. Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul tegi inspektsioon selle nimel tööd ning see soov on tänaseks realiseerunud 10.novembril jõustuva Euroopa Liidu ühisrahastuse määruse näol. «Turu avanemine tähendab ühetaolisi tingimusi ühisrahastusettevõtetele Euroopa turul tegutsemiseks. Ühisrahastuses saavad reguleeritud eelkõige ühtsed investorikaitse nõuded läbi investorile info avaldamise kohustuse, ühisrahastusettevõtte huvide konfliktide maandamise ja tehnoloogiliste riskide juhtimise. Finantsinspektsiooni roll on järelevalvajana seirata, et määruse nõudeid täidetaks ka pärast tegevusloa saamist,» ütles Kessler. Uus regulatsioon ja järelevalve ei võta Kessleri sõnul investoritelt riski, et ühisrahastusprojekt ebaõnnestub ja investor jääb investeeritust osaliselt või täielikult ilma.