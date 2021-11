Föderaalreserv: majanduse rohelisemaks muutmine pole meie ülesanne

Föderaalreserv on hakanud uurima seda, kuidas muutuvad ilmastikumustrid mõjutavad keskpanga tööd, milleks on läbi pangandusregulatsiooni finantssüsteemi töös hoidmine ja läbi rahapoliitika võitlus majandusšokkidega.

Kuigi keskpank on suurendanud kliimamõjude uuringuid, on nende jaoks kliimarisk üks paljudest majanduse ja finantssüsteemi mõjutajatest täpselt nagu väliskaubandus või lastehoid. Nende muutmisega ei pea keskpank tegelema.

Kliimaaktivistide ja analüütikute sõnul ei pruugi see hea olla, et keskpank ei kavatse osta rohelisi varasid, ei takista fossiilsete kütuste tootmise rahastamist ega sunni ettevõtteid CO2-neutraalsemaks muutumise teele, kirjutab Reuters.

Kui Euroopa Keskpank ja Hiina keskpank on alustanud rohevõlakirjade ostmise programmidega, siis USA keskpanga vaates on see midagi enamat keskpanga ülesannetest, milleks on majanduse ja finantssüsteemi stabiilsus.