Zalando kvartali ärikasum kukkus aastaga 12-kordselt

Zalando finantsjuhi David Schröderi sõnul on ettevõttel hea meel näha tugevate näitajate jätkumist ka kolmandas kvartalis, mis on esimene terviklik kvartal, mil majandus on olnud taasavatud. «Olenemata kasvavast inflatsioonist ja ebakindlusest tarneahelas oleme veendunud, et saavutame aastale seatud väljavaated,» lisas Schröder.