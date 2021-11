Baltikumi McDonald’si restoranide omanik kaasab investoritelt raha ja läheb börsile

Aktsiaemissiooni eesmärgiks on kaasata kuni 50 miljonit eurot täiendavat kapitali. Summa plaanitakse investeerida ärikinnisvarasse ja äri laiendamiseks teistesse Euroopa riikidesse.

Hili Properties’i varade väärtus on 115 miljonit eurot. Nende portfelli kuulub kuus toidupoodidega kaubanduskeskust Läti pealinnas Riias, erahaigla Bukarestis, 11 restoranidele renditud äripinda Eesti, Läti, Leedu, Malta ja Rumeenia olulisemates kaubanduspiirkondades.

Hili Properties’i kinnisvarapindade rentnike seas on Premier Restaurants, Rimi ja Norra kioskikett Narvesen. Ettevõttel on pooleli läbirääkimised kahe uue pinna omandamiseks – äsja valminud tööstuskinnisvara Leedus ja kinnisvarapind Varssavis.

Hili Properties müüb 158 158 158 lihtaktsiat. Emissioonihind on 0,27 eurot lihtaktsia kohta, mis on 7% soodsam aktsia tegelikust 0,29-eurosest väärtusest. Eeldatakse, et ettevõte jagab kokku 4% netodividendi, lähtudes pakkumishinnast 0,27 eurot.