Hiina valitsus põhjustas toidu ostupaanika

Kohalikele omavalitsustele soovitati, et nad seisaksid hea selle eest, et toiduvarud oleksid olemas ja hinnad oleksid talvel stabiilsed. Hiljuti tõusid köögiviljade hinnad ja COVID-19 kogub hoogu.

Hiinlased asusidki talveks kapsast, riisi ja jahu ostma. Kohati võttis ostlemine paanikaostude mõõtme. Inimesed said valitsuse sõnumist valesti aru ja hakkasid täiendavalt näiteks toiduõli ja riisi ostma.

«Külm talv tuleb ja me tahame olla kindlad, et meil on piisavalt süüa,» ütles Pekingis ühe supermarketi ees jalgrattale riisikotte ladunud naine Reutersile.