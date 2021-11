Lagarde: Euroopa Keskpank ei tõsta väga tõenäoliselt tuleval aastal intressi

Selle sõnumiga suutis ta suruda investorite intressitõusupanuseid maha. Finantsturgudel panustati, et juba tuleva aasta oktoobris tõuseb intress.

«Kuigi inflatsioon on tõusnud, on keskpika inflatsiooniprognoosi kohaselt hinnatõus madal,» rääkis ta. «On väga vähetõenäoline, et intressi tõstmiseks vajalikud kolm tingimust ei täideta ka tuleval aastal.»