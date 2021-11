Keskpangad on investorid ära hellitanud ja mängivad nüüd tulega

Kuid olukord pole kogu aeg selline olnud.

Näiteks Saksamaa keskpank Bundesbank harrastas 1980ndatel ja 1990ndatel poliitikat, kus lajatati üllatusotsustega. Põhjendati avatud kaartidega otsuseid, kuid ei öeldud kunagi, mis võiks olla järgmine samm.

Sarnane oli ka USA keskpanga tegevus. Kui Föderaalreservi juht oli Alan Greenspan, olid tema sõnumid nii segased, et nende lahti dešifreerimisega tegeles pankades ja investorite juures terve Föderaalreservi jälgijate armee, kirjutab Reuters.

Eks tõlgendusega ka eksiti. Greenspan ütles kord, et te ei saanud tõenäoliselt aru, mida ma ütlesin.

Tänu vajadusele ise mõelda ja mitte kuulata keskpankade ootuste seadmisi, olid riskipreemiad kõrgemad. Ebakindlus on väga oluline hinnaelement. Keskpangad säilitasid endale õiguse vajadusel tegutseda.

Kuna keskpankade indikatsioonid alandasid turgude pikaajalist ebakindlust, viis see suurema riskivõtmiseni. Loodud likviidsus valgus justkui palavikulises mullistumise eufoorias riskantsetesse aktsiatesse ja krüptovaradesse.

Nüüd kasvab aga ebakindlus, kuna inflatsioon on suur küsimärk. See võib keskpanku panna tegutsema või probleemi ignoreerima.

Kui osad investorid on arvamusel, et odav raha kestab igavesti, siis Kanada keskpank teatas ootamatult, et lõpetab võlakirjade ostmise ja signaliseeris, et juba tuleva aasta algul tuleb intressitõus. Austraalia keskpank loobus sellel nädalal 0,1 protsendisest võlakirjatootluse eesmärgist ja lubas, et nad ei avalda enam selliseid ootuseid.

Briti keskpankurite kõned seevastu on viinud turuootused nii kõrgele, et intressitõus võib tulla juba neljapäeval.

«Keskpangad on kaotanud või väga lähedal kontrolli kaotamisele intressimäärade üle,» ütles AXA investeerimisjuht Chris Iggo. «Nüüd on inflatsioon lahti ning intressiootuste seadmine on ehk ebaadekvaatne. Jääb mulje, et tekkinud on soov, et turud teeksid ära keskpankurite töö.»