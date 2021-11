Merko Ehituse kolmanda kvartali kasum kasvas 18,5 protsenti

Merko on tänavu kolmes Balti riigis kokku alustanud enam kui 1300 korteri ehitust, mis valmivad järgmisel kahel aastal.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul on ehituse peatöövõtu turuolukord jätkuvalt keeruline seoses globaalsete tarneahelate probleemidega, lisaks on toimunud hüppeline materjalide hinnatõus ning valitseb suur kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Ehitusobjektide tähtaegse valmimise ja eelarves püsimise riskid on juhtkonna hinnangul praegu väga suured ning tõenäoline on mõnel objektil nende realiseerumine. Turul on vähem uusi objekte ja reaalseid tellimusi, kuna tellijad ei ole jõudnud kohaneda ehitusturul toimunud muutuste ja ehituse kallinemisega.