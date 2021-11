Nordeconi kasum kahanes

Vaatamata koroonapandeemia kestvale mõjule ja majanduse jätkuvale turbulentsile on Nordeconi pingutused vilja kandnud ning kolmanda kvartali kasumlikkus oli võrreldav 2020. aasta sama perioodiga, teatas ettevõte börsiteates.

Seisuga 30.09.2021 moodustas teostamata tööde maht 293,1 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes kasvanud 36 protsenti. Uusi lepinguid sõlmiti kolmandas kvartalis kokku 102,3 miljoni euro väärtuses. Mitmed suuremahulised lepingud annavad arvestatavat üleminevat ehitusmahtu ka 2022. ja 2023. aastasse.

Nordeconi 2021. aasta üheksa kuu müügitulu oli 208,9 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4 protsenti. Suur osa müügitulu langusel on välisturgudel, eelkõige Rootsi turul, kus müügitulu on vähenenud 58 protsenti, Eesti müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud 3 protsenti.