Kuld kallines, USA aktsiaindeksid hüppasid USA keskpanga istungi järel

Investorite poolt oli oodatud, et keskpank teatab igakuisest võlakirjade kokkuostu mahu vähendamisest. Juba novembris ostetakse vähem võlakirju ning tuleva aasta keskpaigaks on kavas võlakirjade kokkuost lõpetada. Intressimäära tõstmiseni on aga pikk maa minna. Föderaalreservi vaates on hinnatõus jätkuvalt ajutine.