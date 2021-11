Kuhu paigutaksid 100 000 eurot investeerimisspetsialistid?

Luminori peaökonomist Tõnu Palm ütles, et noorel inimesel soovitaks ta 100 000 euro abil investeerida eeskätt haridusse ja ettevõtlikkusse. «Olgu selleks näiteks programmeerimine, mõni inseneeria haru või muud oskused kas või kulutuuri valdkonnas, mis märgatavalt tõstaks sissetulekuid. Siis tekib raha ülejääk, mida investeerida kinnisvarasse ja aktsiatesse.»

Palmi sõnul on sellise haridusse tehtud rahasüsti abil võimalik liikuda kiire kasvuga ettevõtlusesse, kus on ümber talendid ja saada meeskonnatöö toel hoopis teise tuule tiibadesse. «Eesti vajab tarku inimesi ja ettevõtlikkust. Läbi oskuste lihvimise ja ettevõtlikkuse, mille ehedaks näiteks on uued idufirmad, võib leida pundi andekaid inimesi, kellega mõni maailma parandav väga hea äriidee püsti panna,» kirjeldas Luminori peaökonomist.

Palm nimetas enda parimaks investeeringuks tegelikult ühte koolinoorte tehtud filmi rahastamist. «Filmis ühe Norra näitleja lausutud novaatorlikud sõnad inimkonna tuleviku väljakutsete osas olid üllatavalt või õigemini ehmatavalt jalustrabavad. Filmi monteerimist kõrvalt kogedes tundsin kohe, et see kulutus noorte loomingusse tasus ära hetkega, kui need sõnad kohale jõudsid,» sõnas Palm.

Alati tasub tema sõnul investeerida uude põlvkonda, sh noorte haridusse, sest nemad kujundavad tulevikku. «Ettevõtjad vajavad rohepöördeks üha enam kvalifitseeritud tööjõudu. See ei ole mõeldav ilma pideva investeeringuta haridusse. Ilma ettevõtluse edulugudeta ei ole ka heaolu, sh sissetulekute kasvu,» nentis Palm.

Arco Vara Kinnisvarabüroo peaanalüütik Mihkel Eliste paigutaks osa 100 000 eurost kõigepealt mõnda Eesti väikelinna üürikorteri ostmisse ja ülejäänud mõnda aktsiasse. «Nii olen siiani käitunud oma investeeringute puhul,» rääkis Eliste, kelle igakuine passiivne tulu on juba 3000 euro ringis ja katab enam-vähem igakuised kulutused ära.

Luminori investeerimisnõustaja Kaire Mäger ütles, et tema kasutaks 100 000 euro investeerimisel kõigepealt maksimaalselt ära III pensionisamba tulumaksusoodustust. «Edasi valiksin juba indeksfonde raha paigutamiseks ja ehk ka mõned üksikaktsiad,» ütles Mäger, kes samas peab oma parimaks investeeringuks lastesse investeerimist.