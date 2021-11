Tšehhi keskpank tõstis inflatsiooniga võitlemiseks järsult intressi

Intressitõus oli suurem kui analüütikud ja investorid ootasid. Nüüd on baasintressimäär 2,75 protsenti. Keskpank lubas intressi tõstmist jätkata, kirjutab Reuters.

«Me ei aktsepteeri, et inflatsioon on umbes topelt kõrgem kahe protsendisest inflatsioonieesmärgist,» ütles keskpanga juht Jiri Rusnok. Ta lisas, et järgmised intressitõstmised saavad ilmselt olema väiksemad.