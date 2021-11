INFLATSIOONITONT ⟩ Lisaks palga ja pensioni ostujõule sööb hoogne inflatsioon ka varade väärtust

Investorid võiks seitsmeprotsendise inflatsiooni juures näiteks kunagi ostetud võlakirjade peale värske pilguga vaadata. Ajal, kui inflatsioon oli madal, oli igati meeldiv saada dividende ja võlakirjade intressi, mis ületas tarbijahinnatõusu. Rahapaigutustel oli positiivne ostujõud.

Kui inflatsioon jääb pikemaks ajaks kõrgeks, siis kaotavad võlakirjad ostujõudu. Varem kõrge intressiga silma paistnud meeldivad pankade allutatud võlakirjad toodavad inflatsiooni arvestades juba ostujõu miinust.

Coop Pangal on 2031. aastani kestvad 5,5-protsendised võlakirjad, LHV-l 2030. aastani kestvad kuueprotsendised võlakirjad. Inbankil on 2029. aastani kestvad kuueprotsendised võlakirjad. Sama intressitasemega on ka LHV 2028. aasta võlakirjad. Inbankil on ka 2026. aastani kestvad seitsme protsendised võlakirjad.

Ega neile võlakirjadele häid alternatiive ole. Ka aktsiate poolel pole väikesed dividendid enam sama head kui madala inflatsiooni ajal. Võimalik, et investorid hakkavad otsima kõrge dividendimääraga aktsiaid või vastandina kasvuaktsiaid.

Hoopis halb on nende seis, kes hoiavad suuri summasid arvelduskontol. Pankades on sageli arvelduskonto intressimäär null protsenti. Kui näiteks seitsmeprotsendine inflatsioon kestaks viis aastat, ostaks tänane 1000 eurot 2026. aastal praegustes hindades vaid 696 euro eest kaupu ja teenuseid.

Võib loota sarnaselt keskpankadele, et kõrge inflatsioon on ajutine. Kuid mis siis, kui see on jätkusuutlikum? Mis juhtub, kui rohepöörde mõjul jääb elektri hind pikemaks ajaks kõrgemale, kui veel hiljuti oli harjumuspärane? Vahest asenduvad ühed kaupade tarne- ja tootmisprobleemid teistega?