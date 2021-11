Legendaarse miljardäri investeerimisfirma rahahunnik kasvas rekordini

Berkshire teatas, et ostis kolmandas kvartalis tagasi enam kui 7,6 miljardi dollari eest omaaktsiaid. Kokku on investeerimisfirma tänavu omandad enda aktsiaid 20,2 miljardi dollari eest.

Reuters kirjutab, et omaaktsiate omandamine näitab, et aktsiahindade tõusu valguses, mil uute ettevõtete omandamine on muutunud liiga kalliks, näeb 91-aastane miljardär Buffett enda konglomeraadis suuremat väärtust kui teistes ettevõtetes.