Kuld tegi kahe kuu tipu. Kas kiire raha poisid hüppavad rongile?

Juhtivad keskpangad jäid läinud nädalal kindlaks oma vaatele, praegune inflatsiooniline surve taltub ja seetõttu on kiirema intressitõusu väljavaated jäänud nigelamaks, kirjutab Reuters.

«Inflatsiooninäidud on märkimisväärselt oodatust kõrgemad, kuid kuni nad on ootuste tasemel või veidi sellest kõrgemal, ei tohiks see kedagi paanikasse ajada,» ütles IG Marketsi analüütik Kyle Rodda.