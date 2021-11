Eestlased jooksid Läti tanklaketile tormi

Virši teatas börsile, et tanklaketi IPO märgiti peaaegu kahekordselt üle. Kokku märkis 1,7 miljonit saadaolevat aktsiat kokku 9979 investorit kokku 7,8 miljoni euro eest.

Kõige rohkem märkisid Virši aktsiaid eestlased: siit tuli tanklafirmale 5128 uut aktsionäri. Lätist tuli juurde 4732 aktsionäri ning Leedust 97 uut investorit. 15 investorit on institutsionaalsed investorit.

Virši ütles, et 60% investoritest saab oma soovitud aktsiad täismahus kätte, teistele jagatakse pisut vähem.

«Oleme tulemuse ja investorite suure osavõtuga rahul. IPO üks eesmärke oli kaasata võimalikult palju investoreid ja on tore näha, et sel nädalal liitub ettevõttega peaaegu 10 000 uut aktsionäri. Oleme kindlad, et see tagab ettevõtte turuosa positiivse edasise arengu,» rõhutas Virši juhatuse esimees Jānis Viba.

«Kuigi kõige rohkem investoreid tuli Eestist, oli väga hea meel näha, et Läti investorid edestasid Eesti investoreid märgitavate aktsiate arvu poolest. See tõestab, et hea maine ja suurte plaanidega kodumaistel ettevõtetel on võimalik koos kohalike inimestega astuda edasisi arengusamme,» ütles LHV Panga institutsionaalsete turgude juht Ivars Bergmanis.

Virši aktsiatega hakatakse Nasdaq Riga alternatiivturul First North eeldatavasti kauplema sel nädalal alates 11. novembrist.

Suurima osa investoritest moodustavad LHV Panga kliendid (33%), neile järgnevad Swedbank Latvia (25%), Swedbank Estonia (12%) ja Citadele (10%). Investorid märkisid IPO raames 1 735 489 uut aktsiat ja aktsia hind oli 4,49 eurot. IPO käigus kogutud 7,8 miljoni euro suuruse kapitaliga kavatseb Virši arendada oma alternatiivsete kütuste pakkumist ja infrastruktuuri, edendades surumaagaasi, biometaani ja veeldatud maagaasi (LNG) kättesaadavust ning elektriautode laadimisseadmeid Lätis. Samuti on kavas keskenduda ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkuse ja tõhususe parandamisele.

Tehingu tulemusel saab alates 11. novembrist rohkem kui 7 490 investorit taotleda aktsionäride lojaalsusprogrammi mis tähendab investoritele tanklas pisut soodsamat kütust.

