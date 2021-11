J.P. Morgan: Ühendkuningriigi aktsiad on Brexiti järel peaaegu rekordodavad

Suurbritannia aktsiad on USA ja euroala omadest alates Brexiti referendumist 2016. aastal tootluselt maas vastavalt 50 ja 24 protsenti. Nii hinna-kasumi kui ka hinna-raamatupidamisväärtuse alusel on aktsiad konkurentidest rekordiliselt odavamad, kirjutas Reuters.

Ühendkuningriik on maailma suuruselt viies majandus, mis on hädas töötajate nappuse ja tarneahela probleemidega. Samas on majanduskasvu väljavaade paranemas.