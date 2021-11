AMD sõlmis Metaga parterluslepingu ja võtab uute kiipidega eesmärgiks Nvidia

AMD teatas ka mitmetest uutest kiipidest, mille eesmärk on astuda vastu suurematele konkurentidele, nagu näiteks Nvidiale superarvutite turul, ning ka väiksematele konkurentidele, sealhulgas Ampere Computingile pilvandmetöötluse turul.

Pärast aastatepikkust mahajäämist palju suuremast Intelist x86-protsessorite kiipide turul on AMD alates 2017. aastast pidevalt turuosa võitnud, kui tegevjuhi Lisa Su juhitud tagasipöördumisplaan viis ettevõtte praegusele positsioonile, kus nende kiibid on kiiremad kui Inteli omad.

Pärast varasemalt Facebooki nime all tuntud ettevõtte Meta kindlustamist oma kliendiks on AMD-l nüüd sõlmitud lepingud paljude Inteli suurimate klientidega. Samuti on neil lepingud Alphabeti Google Cloudi, Amazoni Amazon Web Servicesi ja Microsofti Azure'iga.