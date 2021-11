Swedbank ostis end finantsinspektsiooni uurimisest vabaks

Investorite õiguste kaitsmiseks on oluline koguda klientidelt teavet, mis võimaldab investeerimisteenuse pakkujal teha kindlaks, kas väärtpaber on kliendi jaoks sobiv. Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul kahjustab sellise kohustuse rikkumine oluliselt investorite huvisid. Kuid arvestades seda, et Swedbank asus hüvitama klientidele tekkinud kahju ja pank on astunud samme vältimaks samalaadsete rikkumiste kordumist, siis on Tammeri hinnangul eelduslikult tulevikus investorite huvide kaitse paremini tagatud ja pole põhjust väärteomenetlusega jätkata.