Elmo Rent ja Telia toovad 5G tehnoloogia kaugjuhitavasse sõiduautosse

Teliaga on Elmo Rent koostööd teinud juba 2013. aastast, kus töötati välja lahendus sõiduki uste avamiseks kliendi saadetud SMS-i abil, teatas Elmo Rent börsile.

Telia 5G programmi juhi Margus Krupi sõnul on Elmo Rendiga tehtav koostöö üks esimesi reaalseid näiteid sellest, milliseid põnevaid võimalusi 5G pakkuda suudab. «Meil on väga hea meel selle üle, et saame edendada 5G abil innovatsiooni Eestis ning teha seda veel koos kohaliku partneriga. Loodetavasti näeme selle koostöö tulemusena kaugjuhitavad sõidukid peagi ka meie liikluspildis,» lisas Krupp.