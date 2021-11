Rikkad lumehelbekesed finantsnõustajatele: võime ju koos golfi mängida, aga oma raha me teile investeerimiseks ei anna

Teda ei kütkesta golf, veel vähem tasu maksmine finantsnõu eest. Ta juhib ise sadadesse tuhandetesse dollaritesse ulatuvaid investeeringuid. 90 protsenti tema varadest on krüptorahades. Et aktsiaid vaadata, kasutab ta telefonis Robinhood Marketsit, vahendab Fox News Wall Street Journalit.

«Nii lihtne on ise juhtida 500 000 või miljonit dollarit,» ütles Martocci, kes kulutab oma investeeringute jälgimiseks nädalas vähem kui tund aega.

Ligi 70 protsenti enam kui 500 000 dollari suuruse netovaradega USA perekondadest on alla 45-aastaste inimeste juhtida. Suurem osa neist juhib oma investeeringuid ise. Ligi pooled nendest peredest kasutavad keskmisest kõrgemat riskivõttu keskmisest suurema tootluse saavutamiseks.

Morgan Stanley ja Bank of America Merril Lynchi varahaldusfirmade leivanumbriks on pigem eakamad varakad kunded. Traditsioonilistele teenusepakkujatele pakuvad tihedamat konkurentsi digitaalsed teenusepakkujad, mis on noortele klientidele ahvatlevamad.