Tööstushiiglasest General Electric jaguneb kolmeks ettevõtteks

General Electricu aastatepikkune ümberkujundamine on astumas veel ühe suure sammu edasi. Ettevõte teatas teisipäeval plaanist jaguneda kolmeks ettevõtteks: Üks keskendub tervishoiule, teine energeetikale ja elektrienergiale ning kolmas lennundusele.

Tervishoiuteenuste eraldamine on kavandatud 2023. aastaks ja GE kavatseb säilitada selles 19,9-protsendilise osaluse. Energiakompanii eraldus on kavandatud 2024. aastaks.

Intervjuus Reutersile ütles tegevjuht Larry Culp, et ta ei oota, et eraldamine seisaks silmitsi regulatiivsete või tööalaste probleemidega ning et eraldamisotsuse taga ei ole investorite surve.