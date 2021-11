Finantsinspektsioon tegi PRFoodsile ettekirjutuse

PRFoodsi väärtpaberid on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinna korraldatavale reguleeritud turule. Väärtpaberituru seaduse järgi on emitent kohustatud nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemisest avalikustama oma majandusaasta aruande. Kuna AS PRFood majandusaasta lõppes 30. juunil, siis oleks ettevõte pidanud majandusaasta aruande avaldama hiljemalt 1. novembril.