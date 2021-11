Tallinna börs alustas TextMagicu aktsiate börsile lubamise läbivaatamist

Börs teavitab menetluse käigus börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni poolt vastu võetavatest otsustest eraldi, teatas Nasdaq Tallinn.

Peamiselt Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias ettevõtetele SMS-kommunikatsiooni teenuseid pakkuv eestlastele kuuluv ettevõte TextMagic teatas 6. oktoobril, et plaanib veel sel aastal viia läbi oma aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) Nasdaq Balti alternatiivturul First North Tallinn. IPO kaudu plaanitakse kaasata maksimaalselt 2,5 miljonit eurot.

TextMagic pakub klientidele SMS-turunduse tarkvara, mille kaudu ärikliendid saadavad ühes kalendrikuus üle 20 miljoni lühisõnumi. Grupi 2020. aasta müügitulu oli 7,92 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aastaga kasvas müügitulu 45 protsenti.

Ettevõtte kulumieelne ärikasum (EBIDTA) on üle 3 miljoni euro ja 2021. aasta müügitulu prognoos ületab 10 miljoni euro piiri. TextMagic annab tööd 40 inimesele neljas erinevas riigis.

TextMagicu enamusosanik ja tegevjuht Priit Vaikmaa tõi välja, et TextMagic grupp pole seni kaasanud lisakapitali ja ettevõte on tegutsenud alati kasumlikuna. Tema sõnul on investoritelt raha kaasamise eesmärgiks ettevõtte uue toote Touchpoint arendamine, mis plaanitakse turule tuua 2023. aastal.

«Touchpoint on meie tänase teenuse oluline edasiarendus – müügi-, turunduse ja klienditoetarkvara, mis võimaldab ettevõtetel integreerida erinevad suhtlus- ja kommunikatsioonikanalid ühte keskkonda. Arendatav tarkvara viib kokku uute klientide leidmiseks, müügitehinguteni jõudmiseks ja klienditoe pakkumiseks vajalikud instrumendid ning pakub kasutajasõbralikku raporteerimise ja analüütika lahendust,» selgitas ta.

Vaikmaa sõnul on ettevõtte fookus seni olnud Ameerika Ühendriikide turul, kuid nüüd on plaanis oma teenuseid rohkem ka Euroopas tutvustada. «SMS-kommunikatsiooni valdkond on ettevõtete ja asutuste jaoks aastatega oluliselt kasvanud, kuna võrreldes muude kommunikatsioonikanalitega – näiteks e-maili turundusega – jõuavad SMS-id inimestele paremini kohale. 2020. aastal saadeti TextMagic platvormi kaudu 172 miljonit ja tänavu esimese 9 kuuga juba 182 miljonit lühisõnumit,» märkis ta.

Seoses aktsiate noteerimisega First North alternatiivturul plaanib ettevõte jagada optsioone ka oma töötajatele. «Nii nagu teistel IT-ettevõtetel, on ka meie jaoks oluline tugev tiim, keda tahame senisest veelgi enam oma ettevõtte arengusse kaasata ja motiveerida aktsiaoptsioonide kaudu mitte ainult juhtkonda, vaid kõiki ettevõtte töötajaid,» selgitas Vaikmaa.

Grupi äritegevus sai alguse 2001. aastal, kui Dan Houghton asutas Suurbritannias TextMagic Ltd. Priit Vaikmaa liitus ettevõttega 2007. aastal pärast seda, kui Bolti kaasasutaja Martin Villig teda Houghtonile soovitas. Peale juhtkonna väljaostu (MBO) 2013. aastal on ettevõte täielikult eestlaste omanduses.