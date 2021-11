Tallinna Sadam kaotas viiendiku kasumist

Tallinna Sadam teatas börsile, et kolmandas kvartalis kasvas ettevõtte müügitulu kvartalite võrdluses 1,6%, 32,2 miljonile eurole. Kasvule aitas kaasa kaubaveo, eelkõige vedellasti, puitlasti ja sõidukiteveo kasv.

Reisijateveo puhul on olukord koroonapiirangute tõttu jätkuvalt keeruline ning reisijaid oli kolmandas kvartalis veidi vähem kui mullu samal ajal, kuigi Eestis käis 39 kruiisilaeva, samas kui möödunud aastal ei käinud ühtegi.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitas börsiteates, et lisaks piirangutele tunnetab firma tugevat survet kulubaasile ehk maakeeli kallinevad teenused, hüppeliselt on kasvanud energiahinnad. Kalm viitas, et kui kvartaleid võrrelda, siis eelmise aasta numbrid olid tingitud ka kokkuhoiumeetmetest - eelmisel aastal olid kvartali tegevuskulud 7,7 miljonit eurot, tänavu 10,1 miljonit.