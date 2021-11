Elon Muski noorem vend tegi enne saatuslikku säutsu aktsiad rahaks

Nädalavahetusel küttis investeerimismaailmas kirgi Tesla juhi Elon Muski Twitteris korraldatud rahvaküsitlus, kus ta uuris, kas peaks 10% aktsiatest maha müüma või mitte. Musk lubas, et teeb rahva tahtmist ja rahvas otsustas, et võiks aktsiad maha müüa küll.

See teadaanne pani Tesla aktsia langema, eile tuli börsilt veel 12% hinnakaotust lisaks. See on tekitanud inimestes küsimusi Elon Muski noorema venna ja Tesla nõukogu liikme Kimbal Muski käitumise kohta. Nimelt sai teatavaks, et mees oli müünud 109 miljoni dollari väärtuses Tesla aktsiaid päev enne seda, kui saatuslik küsimus Twitteris avaldati, vahendab Handelsblatt. Mees müüs seega aktsiaid hinnaga 1229,9 dollarit tükk. Täna maksab Tesla aktsia 1023 dollarit.