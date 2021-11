Soomlaste kullerfirma müük pani konkurendid värisema

Wolti 32- aastane kaasasutaja ja juht Mika Kuusi ei hoidnud avalikkusele tehingust teatades rõõmu tagasi ning ütles, et see on Soomele suurem tehing kui omaaegne Sampo panga müümine Danske Bankile. Sealjuures 4000 töötajaga kullerfirma jaoks esimese hooga midagi ei muutu: peakorter jääb Helsingisse ning Mika Kuusi jätkuvalt juhtkonda kullerfirmat suunama, mees liigub DoorDashi juhi Tony Xu otsesesse alluvusse. Firma arengule andis hoogu pandeemia: rahvas hakkas agaramalt toitu koju tellima. Wolt on tänaseks laienenud 23 riiki ja sellepärast DoorDash firmale silma peale panigi.