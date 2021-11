Rivian tegi võimsa börsidebüüdi ja on nüüd väärt rohkem kui suured autotootjad

Riviani aktsia avanes 106,75 dollaril, tõustes IPO hinnaga võrreldes 37 protsenti ning ettevõtte turuväärtus kerkis üle 100 miljardi dollari. Kolmapäeva hilisõhtul müüs Rivian 153 miljonit aktsiat 78 dollari eest, selgus teisipäeva hilisõhtusest avaldusest, vahendab Barron's.

Rivian ületab nüüd näiteks General Motorsi 86,2 miljardi dollari suurust turuväärtust ning Rivian on ka suurem kui nende investorist Ford Motor, kelle turuväärtus oli 79,4 miljardit dollarit. Rivian on ka kaks korda suurem kui Honda Motor, mille turuväärtus oli kolmapäeval 50,3 miljardit dollarit. Tesla turukapitali suurus on võrdluseks üle 1 triljoni dollari.

Riviani emissioon on 11,9 miljardi dollariga aasta suurim IPO. Samuti on see Dealogicu andmetel suuruselt seitsmes USA IPO alates 1995. aastast. Alibaba 25 miljardi dollari suurune debüüt 2014. aastal on endiselt viimase 26 aasta suurim IPO, samas kui Visa 19,7 miljardi dollari suurune emissioon 2008. aastal on teisel kohal. Kolmandal kohal on General Motors, mis läks börsile 2010. aastal, kogudes 18,14 miljardit dollarit.

2009. aastal asutatud Rivian toodab täiselektrilisi pikap-autosid ja maastureid. Oktoobri lõpu seisuga olid nad aga tarninud kokku 156 sõidukit ning nende arvel oli 9195 töötajat. Kalifornia osariigis Irvine'is asuvat ettevõtet peetakse üheks tõsisemaks konkurendiks juhtivale elektriautode tootjale Teslale.