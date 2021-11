Coop Pangast sai miljardipank

Aasta kümne esimese kuuga on pank teeninud 11,4 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 105 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Panga omakapitalitootlus oli oktoobris 13,5 protsenti, kulu-tulu suhe 57,7 protsenti, teatas Coop Pank börsile.

«Koroonapiirangute mõju Eesti majandusele on olnud mõõdukas ja seda näitavad ka meie oktoobrikuu majandustulemused: kõigi finantseerivate äriliinide portfellid jätkasid ka oktoobris kasvutrendil. Laenuportfellide kasvu kõrval nägime möödunud kuul jätkuvalt head kasvu ka ärikliendi hoiuste portfellis, mis suurenes 69 miljoni euro võrra. Aastaga on Coop Panga hoiuste portfell kasvanud 40 protsenti ja ulatus oktoobri lõpu seisuga esmakordselt üle 1 miljardi euro,» ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink pressiteate vahendusel.

Panga klientide arv kasvas oktoobris 2500 võrra ja ulatus kuu lõpuks 110 000 kliendini. Aastaga on kliendibaas kasvanud 34 protsenti.

Panga klientide hoiuste maht kasvas oktoobris 65 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,05 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 69 miljonit ja eraklientide hoiused 2 miljonit. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht vähenes 6 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 40 protsenti.

Panga laenuportfell kasvas oktoobris 15 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 869 miljoni euroni. Ärilaenud kasvasid 4 miljonit eurot, kodulaenud 8 miljonit eurot, tarbimisfinantseerimine 500 000 eurot ja liising 3 miljon eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 39 protsenti.

Võrreldes möödunud aasta kümne esimese kuuga on sel aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 26 protsenti ja tegevuskulud 20 protsenti.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 110 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.