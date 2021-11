Balti riikide kõige usinamad rahakogujad elavad Leedus

Rohkem kui kolme kuu palga suurune rahaline puhver on kogutud 36% ja kuni kolme kuupalga väärtuses sääste on 33% eestimaalastel, seevastu 17% pole üldse raha kõrvale pannud. Leedus on 39% kokku hoidnud enam kui veerandi aasta palgast ja säästudeta elab 15% inimestest. Lätis aga on enam kui kolme kuu palga suurused säästud vaid 29% ja sama paljudel puuduvad säästud.

Suuri oste plaanitakse teha säästude abil

Järgmise aasta jooksul plaanib 38% eestimaalastest remontida või sisustada oma kodu, 28% minna reisile, 22% osta kodumasinaid, 17% soetada auto ja sama palju plaanivad investeerida uude arvutisse või telefoni. Tervelt kolmveerand vastanutest ütles, et nad plaanivad nendeks kulutuseks raha säästa ning vaid 16% kavatseb võtta ostudeks laenu ja 6% kasutada krediitkaarti.

Meie lõunanaabrite aastaplaanid on sarnased. Kodu remont, reisimine ja auto ostmine on ostuplaanides kõige tähtsamal kohal. Ka kulutuste katmisel plaanitakse kasutada sama lähenemist – eelkõige ostude jaoks raha säästa: 76% leedulastest plaanivad kulud katta raha kogudes ja lätlastest on sama plaan 67% vastanutest.

«Enne suuremate ostude tegemist on mõistlik analüüsida erinevaid võimalusi ja esialgu kaaluda ise vajaliku rahasumma kogumist. Kuid alati pole see mõistlik või võimalik, sest kogumisele kuluks näiteks liiga pikk aeg või vähendaks säästude kasutamine pere ootamatuteks kulutusteks mõeldud rahalist puhvrit. Ettenägematute väljaminekute tarbeks võiks olla säästetud kolme kuu kulutuste jagu, mille kogumine võib võtta mitu aastat ning jätaks pere selleks ajaks ootamatuste korral palju haavatavamaks. Seetõttu on kodu renoveerimiseks, reisimiseks, auto või tehnika ostuks mõnikord mõistlik kasutada krediidilahendusi,» kommenteeris SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.