Finantsinspektsioon tegi PRFoodsile 15 000-eurose sunniraha hoiatuse

PRFoodsi väärtpaberid on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinna korraldatavale reguleeritud turule ning väärtpaberituru seaduse järgi on emitent kohustatud nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist avalikustama oma majandusaasta aruande, teatas inspektsioon.

Finantsinspektsiooni seaduse kohaselt on inspektsioonil õigus avalikustada väärteoasjas tehtud lahend või haldusakt või -leping, kui see on vajalik investorite, klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks.