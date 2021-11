Virši alustas kauplemist börsil tagasihoidliku tõusuga

Ettevõtte aktsiate börsile viimist tähistati Riias Lubānase tänaval ühes Virši tanklas sümboolse börsikella helistamisega.

«Ametlik avaliku ettevõtte staatus ja edukas noteerimine börsil on ühest küljest pika ettevalmistusperioodi lõpp ja samas uue arengutapi algus. Oleme tänulikud igale investorile suure huvi eest meie aktsiate märkimise vastu. Peaaegu 7500 investorit ehk ligi 75% kõigist investoritest on ostnud sada või enam aktsiat. Tänu üles näidatud usaldusele saavad need investorid juba täna taotleda liitumist Virši aktsionäride soodustuste programmiga, mis tagab igapäevaseid kasulikke soodustusi kogu Virši tanklavõrgu ulatuses. Investorite aktiivne osalemine võimaldab meil veelgi kiirendada ettevõtte arengut ning parandada alternatiivsete kütuste pakkumist Läti turul,» rõhutas Virši juhatuse esimees Jānis Vība.

«Tervitame soojalt uut ettevõtet Nasdaq Riga ja First North Baltic turgudele,» ütles Nasdaq Riga juhatuse esimees Daiga Auziņa-Melalksne. «First North Market on kasvulava Virši-sugustele ambitsioonikatele ettevõtetele ning meil on hea meel näha, et nii paljud investorid soovivad olla osa ettevõtte kasvuloost. Soovime Viršile õnne ja edu börsiettevõttena!»

«Tervitame Viršit Nasdaq Riga ja Baltic First North turul,» ütles Nasdaq Riga tegevjuht ja Nasdaq Baltic Market'i juht. «First North turg on kasvulava ambitsioonikate ettevõtete jaoks nagu Virši ja meil on hea meel näha, et nii paljud investorid tahavad nende kasvuloos osaleda. Soovime neile edu nende teekonnal börsiettevõttena.»

4. Novembril 2021 otsustas Nasdaq Riga juhatus alustada 11. novembril Virši aktsiate noteerimist Nasdaq Riga alternatiivturul First North.

Virši esmane avalik pakkumine lõppes 5. novembril 2021, köites rekordilise investorite huvi. Nõudlus ületas põhipakkumise peaaegu kaks korda: 13,4 miljonit euro väärtuses märkimisi võrreldes 6,8 miljoni euro suuruse põhipakkumisega.