Tegevust alustas esimene Baltimaade idufirmadesse raha paigutav Capitalia investeerimisfond

Fondi sihtinvestoriteks on erainvestorid, kellele pakutakse lihtsat ja soodsat võimalust investeerida suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse. «Näeme, et ettevõtetel on üha kasvav huvi investeerimisfondide rahastuse vastu, mistõttu jätkame oma tegevusalade laiendamist eesmärgiga soodustada kohaliku ettevõtluse arengut. Võimalusi vaba raha ümber paigutamiseks otsivad ka erainvestorid, kellele pakume madalate kuludega riskikapitali investeerimise võimalust, mis on olnud muidu erainvestoritele kättesaamatu,» rääkis finantsettevõtte Capitalia juht Juris Grišins.

Selleks, et teha riskikapitali investeeringud erainvestoritele kättesaadavaks, on paika pandud minimaalne investeerimissumma, milleks on 25 000 eurot. Selle summa näol on tegu majandusharu võrdlemisi minimaalse investeeringuga. Fondi esialgne suurus on 1,25 miljonit eurot ning prognooside kohaselt kasvab see aasta jooksul 5 miljoni euroni. Fondil on plaanis investeerida 20–30 Baltikumi idufirmasse ning ühe investeeringu summa ettevõtte kohta jääb vahemikku 100 000 kuni 300 000 eurot. Juba praeguseks on tehtud algust projektide hindamisega ning esimesi investeeringuid on oodata novembris.