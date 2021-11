Investor Mari: Hepsori pakkumine lõi oimetuks

Hea, kui koduturul on valikut ja ma ei pea kõrgete tasudega välisbörsilt sinilindu püüdma minema. Pealegi on tegu Baltikumis tegeleva kinnisvarafirmaga – küll siit veel inimestelt midagi välja pigistada annab!

Ettevõte ütleb, et tal on arenduses 91 000 ruutmeetrit elamupinda ja 49 000 ruutmeetrit äripinda. Hepsor ütles ausalt välja, et ega dividendi neilt oodata pole ja tõttöelda sobibki kasvuettevõte mulle väga hästi.

Aga siis hakkas pihta: märkimishind 11,7 eurot.

Kui aasta oleks 2020 ja ma oleksin ühes paadis vanade omanikega, siis tunduks pakkumine isegi päris kena: sellisel juhul on mul 3 miljoni aktsia kohta ette näidata 2,6 miljoni eurone aastakasum, 0,86 senti aktsia kohta ja P/E suhe 14 – odav ei ole, aga päris ära ei peleta.

Nüüd on aga nii, et aasta on 2021 ja IPO-järgselt saab Hepsoril olema 3,8 miljonit aktsiat. Esimene poolaasta möödus ettevõttele kahjumis, aga see-eest on nad prospektis lahkelt välja öelnud, et aasta lõpetatakse 1,58 miljoni euro suuruse puhaskasumiga. See teeks aga 0,41 eurot aktsia kohta ning P/E suhe oleks lausa 28,5.

Õnneks on mul spikrina võimalik kasutada Arco Vara, Merkot ja Nordeconi, kes samuti kinnisvaraga tegelevad: neist esimesel on P/E praegu 8 ligi, teisel 10,6 ligi ja kolmandal ...62? Ohhoo, siin on midagi juhtunud. Rihin odavama järgi ja niipidi võrreldes tundub asi kallivõitu.

Kui vaadata käibenumbreid, siis pole firma käekäik seni suuremat stabiilsust näidanud ja kõigub kümnete miljonite eurode ulatuses. See pole iseenesest kriitika: selles äris sõltub palju sellest, millal objektid valmis ja maha müüdud saavad. Ja kui müügitulu on suurusjärgus 38 miljonit eurot nagu mullu, siis võibki paari suurema projekti nihkumine aastatulemust kõvasti mõjutada.

Ettevõtte puhul on märkimisväärne seegi, et firma suuromanikeks on Andres Pärloja ja Kristjan Mitt – kinnisvarafirma Mitt & Perlebach mehed, kellelt ainuisikuliselt firma ehitusteenust võtab ehk siin võib mingi hetk üles kerkida huvide konflikt.

Iga ettevõte võib IPO puhul endale meeldivad tingimused paika panna, aga see on vist esimene kord, kus ma näen tingimust, et märkimisotsus tuleb teha kahe esimese märkimispäeva jooksul – kui tahta kuni 100% soovitud aktsiatest kätte saada. Kui ülemärkimist ei toimu, ei oma see tingimus mingit tähtsust, aga ülemärkimise korral on selge, et eelistatakse kiireid otsustajaid. Aga miks nii? See on ikkagi börsiettevõtte märkimine, mitte mingi EASi nobedate näppude toetusvoor.

Nobedad näpud panid eile tööle ettevõtte insaiderid: finantsinspektsiooni lehel seisis eile õhtul, et firmaga seotud isikud on märkinud aktsiaid umbkaudu poole miljoni euro eest.

Tõsi, kui firma saaks lähiajal ootamatult tugeva kasumi, aitaks see minu tunnet aktsia ostu suunas tugevalt parandada, kuid mina saan arvutada ainult praegu teadaolevate numbrite pealt.

Prognoosid on toredad asjad, aga elu on näidanud, et kõik arvutusmeetodid, mis põhinevad sellel, et ma pean laest võtma kolme aasta pärast kättejõudva oodatava kasuminumbri, on osutunud sama kasulikuks kui seapõrna pealt ennustamine. On inimesi, kes seda kindlasti ka täpselt teha suudavad, aga mina see pole.

Nii et minust jääb Hepsor märkimata, aga kui firma kiired kasvuprognoosid paika peavad, siis jõuab aktsiat ka pärast börsilt osta!