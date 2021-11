Goldman Sachs: Euroopa aktsiaturgude ralli pole veel kaugeltki läbi

Isegi pärast arvukate rekordtasemete saavutamist ja 21-protsendilist tõusu sel aastal, kauplevad Euroopa aktsiad USA turu suhtes suure allahindlusega: STOXX 600 järgmise aasta aktsiahinna ja kasumi suhe on 16 võrreldes S&P 500 21-kordse tasemega. Euroopa aktsiad on majanduse taasavamisest saanud kasu tänu tsükliliste sektorite suurele osakaalule, nagu näiteks pangad ja autotootjad.

Goldmani strateegide sõnul on Euroopa firmade kasumid olnud kasvava inflatsiooni ja tarneahelaprobleemide suhtes vastupidavad ja nad märgivad, et kasumimarginaalid on suure tõenäosusega jõudnud praeguseks tipptasemele. Nende sõnul aeglustub kasumi kasv aktsia kohta järgmisel aastal oluliselt ehk 6-protsendini, samas kui tänavu nähti üle 60-protsendilist kasvu, ütlesid nad.