MILJARDÄR HOIATAB ⟩ Portfell nagu kasvab, tegelikult jääd aina vaesemaks

«Osad inimesed arvavad ekslikult varade hinnatõusu vaadates, et nad saavad rikkamaks, tegelikult aga kahaneb nende ostujõud,» postitas ta LinkedInis. «Kõige valusama löögi saavad varasid rahas hoidjad.»

Dalio on juba kaua esinenud arvamustega, et rahast parem on omada varasid, kuna keskpangad trükivad raha. Hinnatõusu ajal on aga vaja vaadata, kas raha ostab rohkem kaupu või vähem.

«Nii palju raha ja krediiti on loodud, et raha väärtus alaneb,» märkis ta, lisades, et päriselt luuakse rikkust aja jooksul läbi kõrgema produktiivsuse. «Rohkem raha ei tähendab, et saad rikkamaks või su ostujõud kasvab. Raha trükkimine ja laiali jagamine ei tee meid rikkamaks, välja arvatud juhul kui see raha ei lähe produktiivsuse tõstmiseks.»

Dalio ettevõte hoiatas Ühendriike, et tähtis on pidada rahapoliitikat kujundades silmas lisamõjusid.

«Pole ühtegi impeeriumit, riiki, organisatsiooni ega eraisikut, kes oleks võitnud ostujõudu kaotades,» kirjutas ta. «USA kulutab sissetulekutest rohkem raha. Tasumiseks trükitakse raha, mis devalveerub. Me olema valel kursil.»

«Praegu on kaugel rohkem finantsvara kui seda oleks kunagi võimalik reaalvaradeks muuta, mistõttu raha devalveerub. Kui näete, et teie finantsvara kasvab, siis ärge arvake, et teie reaalvarad kasvavad. Teie ostujõud hoopis langeb.»