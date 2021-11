Euroopa rahaturgudele läheb Euroopa Keskpanga juhi Christine Lagarde’i sõnum, et tõenäoliselt järgmisel aastal intressimäära ei tõsteta, korda nagu hane selga vesi. Rahaturulised on intressiinstrumentide hindadesse juba sisse arvestanud, et tuleval aastal tõstab keskpank kahel korral intressimäära.