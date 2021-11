Wise‘le ei anta hõlpu: aktsia kukub ka täna kõvasti

Pärastlõunaks oli Wise‘i aktsia kaotaud 4,8% oma väärtusest ning kauples 7,89 naela taseme juures.

Peale seda kui aktsia juulikuus Londoni börsile tuli ning seal esimesel kauplemispäeval naela peal avanes, näitas väärtpaber esialgu väga head tulemust. Investoreid ei hirmutanud sugugi kõrged suhtarvud – P/E oli börsiletuleku hetkel 237: Wise‘i teenus, mis põhineb kiirel rahavahendamisel, on maailmas kasvutrendis ning panused tehti sellele, et häid majandusnäitajaid alles hakkab tulema. Septembri teises pooles oli aktsia kerkinud lausa 44%.

Siis tabas Wise´ i aga õige mitu kehva uudist: selgus, et ettevõtte üks asutajaid Kristo Käärmann on pahuksis Suurbritannia maksuametiga ning see võib talle maksma minna koha ettevõttes. Samal ajal teatas Facebook, et nad tahavad tulla välja digitaalse rahakoti teenusega, mis tähendaks pikemas plaais survet Wise‘i ärile.

Üheks suuremaks aktsia rõhujaks on aga asjaolu, et suuromanik Taavet Hinrikus peab osadest aktsiatest vastavalt börsiletulekul kokkulepitud korras vabanema. Oktoobri keskpaigas saigi teatavaks, et Hinrikuse fima Notorius OÜ müüb aktsiaid, kuid investoritele ei meeldinud teade, et müügihinnaks on 8,15 naela aktsia kohta. See oli väiksem summa kui tol hetkel Wise‘i aktsia eest börsil välja käima pidi.

Alates börsiletulekust on Wise'i aktsia tänaseks kaotanud 14%.