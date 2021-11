Ampleri oktoobri käive langes viiendiku võrra, tuleviku suhtes ollakse optimistlikud

Oktoobris oli Ampleri käive 608 300 eurot, mis on nende halvim tulemus alates jaanuarist. Samuti jäi käive eelmisele oktoobrile alla, nähes üle 26 protsendi suurust langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ühtlasi langesid ettevõtte müüginumbrid seitsmendat kuud järjest.

Ampleri asutaja ja tegevjuht Ardo Kauriti sõnul peegeldavad madalad müüginumbrid viletsat ilma. «Eeldasime, et madalhooajal on raske jalgrattaid müüa, kuid ei osanud oodata, et see on nii raske,» sõnas Kaurit Funderbeamis avaldatud teates.

Samas on tehtud edusamme rataste kättesaadavuse vallas. Oktoobris saavutati rekordilised tarned ning on jõutud selleni, et puuduvad täitmata klienditellimused. Saksamaal ja Šveitsis aset leidnud reklaamikampaania abil on oma kodulehele meelitatud ka rohkem inimesi, kuigi kahjuks pole see veel kajastunud müügitulemustes.

Ühtlasi on vähenenud kindlustunne, et Ampler saavutab 2021. aastal positiivse aastakasvu. «Võrreldes 2020. aastaga paneme kokku rohkem rattaid, kuid müük lükkub tõenäoliselt järgmise aasta algusesse,» ütles Kaurit. «See ei tohiks pikemas perspektiivis mõjutada meie kasvu, kuid see mõjutab meie finantstulemusi, kui mõõdame aastat jaanuarist detsembrini.»