BMW tegevjuht kritiseeris jälle Teslat, seekord kvaliteedi osas

BMW tegevjuhi Oliver Zipse viimane sõnavõtt Tesla osas peegeldas veebruaris öeldut, kui ta seadis kahtluse alla Tesla suutlikkuse säilitada oma elektriautode krooni tiheda konkurentsiga silmitsi seistes. Sellest ajast alates on nõudlus Tesla autode järele jätkanud õitsengut ja Tesla Model 3 oli septembris Euroopa enimmüüdud mudel.

«Kus me eristume (Teslast), on meie kvaliteedi- ja töökindluse standardid. Meil on erinevad eesmärgid seoses klientide rahuloluga,» ütles Zipse Handelsblatti konverentsil. «Tesla ei ole päris osa premium-segmendist. Nad kasvavad väga jõudsalt hinnaalanduste kaudu.»