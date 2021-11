Vaidlus maamaksu ümber: omanikud nõuavad poole väiksemat maksuprotsenti

Maksumuudatuse idee on lihtne: kuna riik pole 20 viimast aastat maad hinnanud, aga maamaks tasutakse just maa hindamisväärtuse pealt omavalitsuste kassasse, siis tahab valitsus järgmisel aastal kõik Eesti maatükid ära hinnata ja 2024. aastal uue väärtuse pealt tasu nõudma hakata. Kuna maa hind on 20 aastaga hüppeliselt tõusnud, siis kardavad omanikud karmi hoopi rahakoti pihta. Samal ajal nurisevad omavalitsused, et kuigi Tallinnas võib tõesti arvata, et maamaksu tõus tuleb korralik, siis teised omavalitsused kardavad, et neile võib-olla see hindamine kasuks ei tule ja loodavad, et riik tekitab neile nn tasandusfondi, kust puuduolev summa siis võtta, selgub riigikogule esitatud Eesti Linnade ja Valdade liidu pöördumisest.