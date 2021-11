PRFoodsi käive langes aastaga veerandi võrra

Oodata on suuri muutusi

Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10 000 tonni, mis peaks andma käivet ligi 45–50 miljonit eurot aastas.

«Ettevõtte finantsstabiilsus ei ole lihtne, kus kontsernil oleks oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid. Samas peame arvestama, et 11 miljoni euro ulatuses võlakirju on võetud John Ross Jr ostmistehingu refinantseerimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, ettevõtte rahavoog on tugev ning ettevõte maksab regulaarselt dividende emaettevõttele, seega on olukord aktsepteeritav,» kirjutab juhtkond.